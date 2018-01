Partilhar o artigo Diretor técnico do International Board dá nota positiva ao VAR em Portugal Imprimir o artigo Diretor técnico do International Board dá nota positiva ao VAR em Portugal Enviar por email o artigo Diretor técnico do International Board dá nota positiva ao VAR em Portugal Aumentar a fonte do artigo Diretor técnico do International Board dá nota positiva ao VAR em Portugal Diminuir a fonte do artigo Diretor técnico do International Board dá nota positiva ao VAR em Portugal Ouvir o artigo Diretor técnico do International Board dá nota positiva ao VAR em Portugal