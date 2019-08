Dirigente do Eintracht diz que faltam apenas "alguns detalhes" para Dost assinar

Lusa Comentários 21 Ago, 2019, 17:26 | Futebol Nacional

“As negociações não estão a ser fáceis, mas com o Sporting nunca é. Faltam alguns detalhes finais e tudo deverá ficar resolvido nos próximos dias”, disse Bobic em declarações ao canal televisivo Sky.



Na terça-feira, o Sporting acusou Bas Dost de ter apresentado exigências financeiras de última hora que estavam a dificultar a concretização da transferência para o Eintracht, alegando ainda a SAD que foi o avançado quem comunicou ao treinador, Marcel Keizer, em maio, a sua vontade de sair.



O agente do jogador, Gunter Neuhaus, negou as acusações e afirmou, em comunicado, que “a administração da SAD foi informada desde o primeiro minuto das condições exigidas pelo jogador para aceitar uma transferência para outro clube”.



O agente sublinha que foi o "próprio Sporting que informou o jogador em julho de que este tinha de ser transferido devido à incompatibilidade entre a situação financeira do clube e o seu salário, deixando claro que este não teria lugar na equipa no futuro”.



Hoje, o avançado foi dispensado do treino do Sporting.



Bas Dost, de 30 anos, chegou ao Sporting em 2016/17, marcando 93 golos em 127 jogos durante três épocas. Formado no FC Emmen, o ponta de lança representou na Holanda o Heracles e o Heerenveen, antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Alemanha, no qual permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.