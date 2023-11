Dois detidos no rescaldo do dérbi

Da operação de segurança do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que visava "o acompanhamento e monitorização dos adeptos" resultaram "dois cidadãos detidos pela prática dos crimes posse de arma proibida e ofensas à integridade física ", referiu, em comunicado, a força de segurança.A PSP apreendeu ainda "200 estalinhos, 85 petardos, 48 foguetes, 6 cancelas 3 potes de fumo, 2 tochas e 1 bateria", indicou."Durante o dia do jogo, a operação policial consistiu no desencadeamento das ações de controlo, acompanhamento e monitorização dos adeptos, tendo o policiamento decorrido dentro do planeado", constatou a PSP.