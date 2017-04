Domingos destaca "projeto ambicioso" e diz que Belenenses pode "fazer mais e melhor"

Lusa 20 Abr, 2017, 17:31 | Futebol Nacional

"Quero agradecer o convite que me foi feito pelo presidente [Rui Pedro Soares]. É um projeto ambicioso, que vem ao encontro do que pretendo. Tenho todo o orgulho em estar aqui, num clube com os pergaminhos do Belenenses", começou por dizer, na apresentação como novo técnico do Belenenses, com o qual rubricou contrato até final da próxima época.

Domingos, de 48 anos, que substitui Quim Machado no comando dos `azuis`, salientou que a possibilidade de começar já a preparar a próxima época e conhecer os jogadores também influenciou a decisão de assumir o cargo a um mês do final da presente temporada.

"Este período também me ajuda a tentar enquadrar e projetar a próxima época. O Belenenses tem possibilidades para fazer mais e melhor do que fez esta época, sem colocar em causa o que os meus colegas fizeram. O objetivo para a próxima época é atingir os 40 pontos. Depois, logo se redefine os objetivos", referiu o treinador, que começou a trabalhar na terça-feira.

O técnico, que não comanda um clube desde que abandonou os cipriotas do APOEL, em agosto de 2015, revelou que não aceitou alguns convites que teve ao longo deste período e confessou "alguma angústia" por não estar a fazer aquilo de que gosta, sendo que, desde que saiu do Sporting de Braga, em 2011, não voltou a completar uma temporada ao serviço de uma equipa.

"Era muito fácil ir trabalhar para a Índia, Arábia Saudita ou Egito. Quando um treinador abraça um projeto, corre riscos. Cometemos erros e nem sempre as coisas correm como desejamos. Não posso mexer no passado", disse o antigo treinador de União de Leiria, Académica, Sporting de Braga, Sporting, Deportivo da Corunha, Kayserispor, Vitória de Setúbal e APOEL.

Por seu lado, o presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, reiterou que Domingos Paciência "é uma forte aposta do Belenenses" e que "reúne todas as condições" para que a equipa "lute por metas ambiciosas".

"Esta época, o objetivo é apenas o de preparar a próxima. Estou muito contente por ter o Domingos como treinador. Já era nosso desejo tê-lo cá no passado e agora foi a primeira vez em que esteve disponível", afirmou.

Rui Pedro Soares recusou que haja qualquer tipo de insucesso pelo facto de este ser o terceiro treinador dos `azuis` esta época, preferindo destacar o facto de os treinadores serem "valorizados" no Restelo, como foram os casos de Mitchell van der Gaag, Lito Vidigal, Ricardo Sá Pinto e Jorge Simão.

A cinco jornadas do final do campeonato, o Belenenses ocupa o 12.º lugar, com 32 pontos, mais 12 do que os últimos classificados, Nacional e Tondela.

Na próxima ronda, o clube do Restelo desloca-se à Madeira, para defrontar o Marítimo, atual sexto colocado.