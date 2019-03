Domingos Paciência: "SC Braga pode ser campeão"

Domingos que obteve a melhor classificação de sempre com um segundo lugar pelos bracarenses entende que a equipa de Abel Ferreira só tem que ser mais regular no confronto entre os grandes.



O empate do Benfica frente ao Belenenses SAD veio fazer crescer água na boca ao FC Porto. Tanto que Domingos Paciência entende que os portistas vão dar a volta à vantagem do Benfica que acontece apenas pelo confronto direto.