Domingos Paciência vê um Sp. Braga dinâmico e a jogar com prazer

Domingos Paciência foi o treinador que conduziu os bracarenses à final de Dublin, na Liga Europa a 18 de maio de 2011, perdida para o FC Porto com um golo de Falcão.Agora o técnico vê uma formação “arsenalista” a praticar bom futebol e com excelente dinâmica, como revelou em declarações ao jornalista Ricardo Pinheiro.Domingos enaltece o facto dos bracarenses não mudarem a sua identidade seja qual for o adversário e o local onde joguem.

Perante este bom momento o antigo treinador dos minhotos acredita que a equipa se qualificará para a eliminatória seguinte.





Os escoceses trouxeram 5000 adeptos até à cidade dos arcebispos.