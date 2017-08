Douglas preparado para assinar contrato com o Benfica

Mário Aleixo - RTP 30 Ago, 2017, 09:57 / atualizado em 30 Ago, 2017, 09:57 | Futebol Nacional

O Benfica e o Barcelona já chegaram a acordo para a transferência de Douglas, de 27 anos, para a Luz. O clube “blaugrana” suportará a maior fatia do salário do jogador.



A opção de compra do futebolista deverá rondar os quatro milhões de euros, verba paga pelo conjunto “culé” ao São Paulo em 2014, e que permitirá ao Barcelona, caso as “águias” avancem para a contratação definitiva, recuperar o investimento realizado.



Durante o dia de terça-feira as negociações envolveram representantes do Benfica, Barcelona e Marcos Casseb, empresário do jogador e representante da Traffic, empresa que mediou o ingresso de Douglas no Barcelona.



No Barcelona o jogador auferia uma verba de dois milhões de euros líquidos por temporada, um montante considerado por Luís Filipe Vieira demasiado elevado.



Com esta contratação, Milos e Buta ficam sem espaço e deverão ser cedidos.