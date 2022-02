Dragão com mais três triunfos e leão invicto há cinco jogos

A série de invencibilidade dos "leões", que tinham perdido os dois jogos de 2019/20 com o FC Porto, começou em 17 de outubro de 2020, em Alvalade, onde o argentino Luciano Vietto, vendido dias depois ao Al Hilal, foi a grande figura, ao entrar aos 56 minutos e restabelecer a igualdade aos 87.

Os "dragões" somam 86 triunfos - sendo que o último, em 15 de julho de 2020 (2-0 no Dragão), valeu o 29.º título -, contra 83 dos "leões", que marcaram mais 20 golos (341 contra 321), num duelo que terminou empatado 72 vezes.



O FC Porto assumiu a liderança do histórico na segunda década do século XXI (de 2010/11 a 2019/20), com quase o dobro das vitórias (11 contra seis) e mais oito golos marcados (32 contra 24).Tratou-se da quarta década consecutiva de supremacia dos "dragões": 13 vitórias contra cinco nos anos 80 do século passado, 14 contra cinco nos anos 90 e um tangencial 11-10 na primeira década do século XXI.O histórico apresenta um domínio dos azuis e brancos em tempos recentes, mas já foi dominado de forma vincada pelo Sporting, que, no final da década de 70, tinha mais 19 triunfos do que os "dragões" (56 contra 37).O 242.º jogo oficial entre Sporting e FC Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da edição 2021/22 da Taça de Portugal de futebol, está marcado para quarta-feira, pelas 20h45, no Estadio José Alvalade, em Lisboa.