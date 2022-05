"Dragões" procuram 100.ª vitória face às "águias"

Em 249 embates, entre I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e Campeonato de Portugal, os "dragões" somam 99 vitórias, contra 88 das "águias", num duelo com 62 empates e ainda comandado pelos lisboetas nos golos (385 contra 363).





Os azuis e brancos colocaram-se às portas da "redonda" 100.º vitória em dezembro de 2021, quando, no espaço de oito dias, venceram duas vezes no Dragão, por 3-0 nos "oitavos" de final da Taça de Portugal, na despedida de Jorge Jesus, e por 3-1 para a I Liga, na estreia de Nélson Veríssimo.





Em 23 de dezembro, Evanilson, no primeiro minuto (34 segundos) e aos 31, e Vítor Ferreira, aos sete, selaram um indiscutível triunfo dos azuis e brancos, que pareciam embalados para uma goleada das antigas, valendo às "águias" a expulsão do avançado brasileiro, aos 45+2.





Após este encontro, Jesus "caiu" e regressou Veríssimo, que, na estreia, com várias baixas importantes, nomeadamente de Otamendi, Grimaldo e Darwin Núñez, caiu por 3-1 na ronda 16 da I Liga, num embate disputado em 30 de dezembro.





Fábio Vieira, aos 34 minutos, e Pepê, aos 37, colocaram o FC Porto a vencer por 2-0, Yaremchuk ainda reduziu, aos 47, mas, logo a seguir, aos 49, André Almeida foi expulso e, contra 10, os portistas chegaram ao terceiro, por Taremi, aos 69.





Com estes dois triunfos em 2021/22, o FC Porto passou a somar oito jogos consecutivos sem perder face ao Benfica, já que também não saiu derrotado em qualquer dos encontros das duas temporadas anteriores.





Passado recente é azul e branco





Em 2019/20, venceu os dois jogos do campeonato (2-0 na Luz e 3-2 no Dragão) e a final da Taça de Portugal (2-1 em Coimbra, com 10 desde os 38 minutos), e, em 2020/21, ganhou por 2-0 na Supertaça e somou igualdades a um na I Liga.





Para encontrar o derradeiro triunfo dos encarnados é preciso recuar a 2018/19, mais precisamente a 2 de março de 2019, dia em que os comandos de Bruno Lage venceram no Dragão por 2-1, numa reviravolta selada por João Félix e Rafa, que embalou as "águias" para o título.





Com mais esta série negativa face aos portistas, o Benfica, que ostentava mais 14 vitórias no final dos anos 70 do século passado, já tem menos 11, sendo que, desde 1980/81, os "dragões" contabilizam mais 25 triunfos (60 contra 35) e 44 golos marcados (174 contra 130).





As "águias" não vencem o FC Porto há mais de três anos e não mandam numa década desde a de 70 do século passado, quando somaram mais cinco triunfos (11 contra seis, em 23 jogos), repetindo os anos 40 (14-6, em 22) e 60 (12-7, em 28).





No que respeita apenas ao campeonato, os "dragões" contabilizam mais 12 vitórias (69 contra 57), sendo que, na Luz, o Benfica ainda tem um registo muito favorável, com mais 26 vitórias (43 contra 17) e 80 golos (168 contra 88).





O clássico, que teve o seu primeiro capítulo há mais de 90 anos, mais precisamente em 28 de junho de 1931, com um 3-0 do Benfica no Campo do Arnado, ostenta um benfiquista como melhor marcador, o "rei" Eusébio, autor de 25 golos.





O 250.º jogo entre FC Porto e Benfica, a contar para a 33.ª jornada da edição 2021/22 da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se este sábado, às 18h00, no Estádio da Luz, onde os "dragões" só precisam de pontuar para selar o 30.º título.