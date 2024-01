Duelo algarvio no arranque da jornada da I Liga

O Portimonense não vence no campeonato há cinco jogos e vem de três derrotas consecutivas, com a equipa em 16.º lugar no campeonato, posição que vale a disputa do play-off de manutenção, com 15 pontos.Do outro lado vai estar um Farense que na ronda anterior venceu o Gil Vicente (1-0) e que está em sétimo, com 21 pontos, num jogo que está agendado para as 20h15, em Portimão, com arbitragem de Fábio Veríssimo.As duas equipas já viveram este momento por 68 ocasiões.





Esta sexta-feira, a turma de Paulo Sérgio tem a necessidade de conseguir algo melhor dado o panorama vivido. O emblema de Faro vive uma realidade algo distinta.





Num Portimonense sem grandes alterações à vista.





O grau de importância do encontro é elevado e, por isso, o treinador Paulo Sérgio pediu foco aos jogadores: "Sempre disse no passado: os dérbis, quem mais os vive são os adeptos. Os profissionais têm de se focar nas suas tarefas e no que a sua profissão indica, não com a parte emocional. É um jogo igual aos outros".





O Portimonense tem descido algumas posições na tabela, algo desvalorizado pelo treinador: "Pouco ou nada aporta para o jogo, a questão da classificação. Obviamente que o nosso último conjunto de resultados em termos de pontos tem sido mau e não tem, quiçá, correspondido a jogos competentes que temos tido ultimamente. A equipa está a dar uma ótima resposta em termos de trabalho e competência na maior parte dos jogos. É nesse sentido que temos que continuar a trabalhar, para crescer e para podermos almejar os pontos", realçou.







No Farense José Mota terá obrigatoriamente de retirar Cláudio Falcão da equação por acumulação de cartões amarelos.



O técnico vincou a necessidade de os farenses manterem a concentração: "Não podemos ter mais responsabilidade nuns jogos e menos responsabilidade nos outros. Nós temos de ter sempre muita responsabilidade em todos os jogos. É um dérbi, percebo perfeitamente que apaixona as multidões, que apaixona os adeptos, sócios e simpatizantes do Farense e do Portimonense. Mas compete-nos tentar alhear-nos um bocadinho desses fatores, sabendo perfeitamente a importância que este dérbi tem para as pessoas do Algarve", vincou.