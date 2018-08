Dúvidas e certezas do FC Porto no ataque à Supertaça

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Ago, 2018, 12:25 / atualizado em 01 Ago, 2018, 12:25 | Futebol Nacional

A equipa portista entra em ação na nova temporada futebolística no próximo sábado, no jogo da Supertaça Cândido Oliveira, frente ao Desportivo das Aves, a partir das 20h45, no Estádio de Aveiro.



A três dias de distância do jogo Jorge Andrade, em declarações à jornalista Cláudia Martins, permanece curioso em saber como vai o FC Porto entrar em campo para abordar o desafio, se com dois avançados ou com um.





Ainda e tendo em vista o jogo com o D. Aves Jorge Andrade aborda a hipótese quase certa do jovem Diogo Leite fazer dupla no eixo da defesa com Felipe, o que não lhe causa calafrios.E numa altura em que continuam a surgir clubes interessados na contratação do avançado portista Aboubakar o antigo jogador do FC Porto admite que o melhor marcador da equipa na época passada com 26 golos em 43 jogos possa fazer falta porque na maioria dos encontros ao longo da época os campeões nacionais precisarão de jogar com dois avançados.