Dylan Saint-Louis é reforço para o ataque do Vizela

O internacional congolês cessou vínculo com o conjunto turco e junta-se aos vizelenses até 2025, acrescentou o Vizela.O jogador, de 28 anos, fez a formação no Saint-Étienne e passou pelo Laval, Paris FC, Beerschot, da Bélgica, Troyes e Hatasyspor. Pelo Troyes chegou a conquistar a Ligue 2, em 2020/21.Nas duas últimas épocas pelo conjunto turco, o extremo fez 46 jogos, marcou cinco golos e fez cinco assistências, na equipa onde também jogava Christian Atsu e Rúben Ribeiro.O jogador contabiliza ainda dez presenças na principal seleção congolesa.Dylan Saint-Louis assinou um contrato válido por dois anos com o Vizela, tornando-se assim mais uma opção para Pablo Villar.