E. Barroso: Conselho Leonino é uma feira de vaidades

Mário Aleixo - RTP 07 Fev, 2018, 12:24 / atualizado em 07 Fev, 2018, 12:24 | Futebol Nacional

Depois da interrupção da última Assembleia Geral (AG) do Sporting, na última semana, sem que tivessem sido aprovadas a extinção do CL e a aprovação da alteração dos estatutos, uma nova reunião magna está agendada para as 14h00 do próximo dia 17.



Eduardo Barroso analisa a atual situação de instabilidade provocada pela forma abrupta como a última reunião terminou e a contestação ao presidente Bruno de Carvalho com a frase: “Era dispensável o tom agressivo e o confronto permanente”.



Sobre a proposta de extinção do CL concorda de forma clara.





O conhecido sócio do clube de Alvalade, em declarações ao jornalista Nuno Matos, manifesta-se contra as difamações e insultos de que tem sido alvo o líder do clube.“Criticar sim mas chamar drogado, ladrão e pedófilo, isso é um insulto que dói”, frisou o clínico.Eduardo Barroso está incondicionalmente ao lado de Bruno de Carvalho e sintetiza ao afirmar: “ O que ele fez pelo Sporting não tem preço”.Sobre os efeitos que a turbulência que se gerou nos bastidores do clube pode ter na principal equipa de futebol o antigo dirigente tem uma opinião incisiva: “Nada tem a ver com a derrota no Estoril”.Eduardo Barroso não aceita uma possível demissão de Bruno de Carvalho e recusa em se recandidatar e diz de forma clara: “Tem que se recandidatar”.