Edgar Costa renova com o Marítimo por mais um ano

Após a prolongação do vínculo contratual por dois anos com Fábio China, foi agora anunciado na televisão do clube "verde rubro" o prolongamento da ligação de Edgar Costa ao emblema insular por mais um ano.O avançado e capitão, de 34 anos, prepara-se para representar o Marítimo pela oitava época consecutiva, tendo realizado na temporada que agora terminou 25 partidas oficiais.”, afirmou em declarações à Marítimo TV, fazendo referência à luta pela manutenção até escassas jornadas do fim.O Marítimo terminou a temporada 2020/21 na 15.ª posição com 35 pontos.

Edgar Costa perspetiva “grandes voos” para a próxima época, sublinhando que a equipa vai “entrar em todos os jogos para ganhar”.