Edinho, Balogun, Miguel Rosa e João Patrão continuam no Cova da Piedade

Os quatro jogadores terminaram contrato com o clube da margem sul em 30 de junho, mas chegaram nos últimos dias a acordo para assinar novos vínculos, todos válidos por uma temporada, que, à exceção de Edinho, estão já refletidos na página do plantel piedense no site da Liga.



O avançado internacional português, de 38 anos, foi o último a acertar os detalhes com o conjunto ‘grená’, pelo qual realizou 22 partidas e nove golos na última temporada, antes da interrupção da II Liga, em março, devido à pandemia de covid-19.



Já Balogun, avançado nigeriano de 27 anos, fez 21 encontros pelos piedenses, apesar de ter perdido algum ‘espaço’ na equipa após a chegada de João Alves, em janeiro, mas já se treina às ordens do técnico Toni Pereira e pode ser opção para a receção ao Mafra, no domingo, em desafio da 1.ª jornada da II Liga.



Por sua vez, Miguel Rosa vai para a sua quarta temporada ao serviço dos piedenses, depois de ter chegado em janeiro de 2017/18 (16 jogos e três golos), por empréstimo do Belenenses, antes de se vincular definitivamente ao clube da margem sul em 2018/19 (31 jogos, quatro golos).



Na época passada, o médio só foi inscrito em janeiro, depois de ter estado sem clube na primeira metade da época, mas ainda foi a tempo de fazer cinco jogos e um golo antes da interrupção das competições devido à pandemia.



Já João Patrão chegou ao clube em janeiro da última época e fez apenas quatro jogos, mas a qualidade do médio ex-Estoril Praia ‘convenceu’ o novo técnico dos piedenses, Toni Pereira, e a administração da SAD a renovar o vínculo.



Além das quatro renovações, o Cova da Piedade já assegurou as contratações do guarda-redes Cléber Santana (ex-Amora), dos defesas Filipe Cascão (ex-Fátima), Zarabi (ex-Sporting da Covilhã) e João Amorim (ex-Varzim), além dos avançados Wilson Kenidy (ex-Casa Pia) e João Vieira (ex-Vilafranquense).



Da época passada transitam, ainda, os ‘guardiões’ Iuri Miguel e Márcio Rosa, os defesas Kakuba, Yan Victor, Simão Júnior, Chico Chen e Gonçalo Maria (regressa de empréstimo ao Loures), os médios Cele, Varela e Robson, além do avançado Nelsinho.



O Cova da Piedade foi convidado pela Liga a formalizar a inscrição na II Liga depois de ter sido despromovido ao Campeonato de Portugal, após a interrupção do campeonato devido à covid-19, depois de Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal falharem o cumprimento de vários requisitos para a inscrição nos campeonatos profissionais.



A Liga só confirmou o cumprimento de todos os pressupostos no dia 20 de agosto, viabilizando a quinta participação consecutiva do Cova da Piedade na II Liga portuguesa de futebol a menos de um mês do arranque da competição.



O Cova da Piedade recebe o Mafra no domino, às 11h15, em partida da 1.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.