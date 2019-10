Edinho garante Cova da Piedade a jogar "para ganhar" ao Benfica

O ponta de lança Edinho assegurou terça-feira que o Cova da Piedade vai jogar “para ganhar” frente ao Benfica, na sexta-feira, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

O veterano avançado dos piedenses, de 37 anos, lembrou que o clube da II Liga vai encontrar um adversário “muito forte”, mas assumiu a ambição do grupo que deseja “fazer história” na receção aos ‘encarnados’ e considerou que nos jogos da Taça as possibilidades são de “50/50” para cada lado.



“É esse o sentimento e vamos encarar o jogo com o máximo de seriedade. Sabemos que não é fácil, mas jogamos em casa, temos os nossos adeptos e temos de acreditar que é possível”, apontou o vencedor do troféu em 2005, pelo Vitória de Setúbal.



Apesar da ambição, Edinho lembrou que o Benfica é uma equipa “com capacidade demonstrada” e assumiu que, para surpreender o campeão nacional, os piedenses têm de estar “focados” e “acreditar” em si mesmos.



Para fazê-lo, o defesa central Allef considerou que a sua equipa terá de jogar “com inteligência” e lembrou que, apesar das diferenças entre Benfica e Cova da Piedade, dentro de campo serão “11 homens contra 11”.



“Se estivermos concentrados e não dermos espaço para jogarem no nosso campo, vamos dificultar o jogo deles”, apontou o capitão de equipa, que recomeçou esta semana a treinar sem limitações depois de uma lesão sofrida no encontro da segunda eliminatória, frente ao Vasco da Gama de Sines, no final de setembro.



A reforçar a ambição do grupo está também o facto de a partida se realizar no Estádio Municipal José Martins Vieira, habitual casa dos piedenses, onde começou hoje a ser instalada a iluminação provisória que permitirá a transmissão televisiva, evitando a deslocalização da partida para um recinto emprestado.



“Realizar o jogo aqui sempre foi a ambição da administração da SAD desde que soube do sorteio, para dar esse presente aos adeptos”, garantiu o diretor desportivo, Edgar Rodrigues, elogiando novamente o “esforço” e “prontidão” da Câmara Municipal de Almada para ir ao encontro das pretensões do clube.



No plano desportivo, Edgar Rodrigues garante que a equipa vai agarrar-se às “muito pequenas hipóteses” que tem para que possa “haver Taça”.



“Pelo facto de ser aqui em nossa casa, vamos ter mais adeptos e sócios, que têm sido incondicionais no apoio à equipa, o que pode aumentar um bocadinho a probabilidade de fazer o melhor jogo e dignificar a camisola, que é o que queremos, mas também que a festa da Taça se possa fazer aqui na Cova da Piedade”, concluiu o dirigente.