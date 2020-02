Eduardo Barroso liga comentadores televisivos a atitudes racistas

Eduardo Barroso mostrou natural solidariedade com o futebolista do FC Porto e por acréscimo lançou um duro ataque à generalidade dos comentadores dos painéis televisivos sobre desporto.

O antigo dirigente dos “leões” considerou que a atitude de alguns deles contribuem para a criação de um clima geral de animosidade que depois desemboca em casos como o que aconteceu no passado domingo, em Guimarães, com alguns espetadores a provocarem o jogador dos azuis e brancos com atitudes racistas.







Ao concretizar o seu raciocínio acrescentou: "O que lhe fizeram é uma coisa inqualificável. Mas não me espanta que, havendo comentadores xenófobos e racistas, surjam estas situações. O Marega foi vítima de pessoas que todos os dias são incitadas a ter atitudes xenófobas e racistas. É uma vergonha. Muitas vezes penso se contribui também para isso, porque também fui comentador. Não tenho a consciência completamente tranquila, pois, se calhar, deveria ter saído mais cedo. Talvez tenha percebido tarde o caminho que isto iria tomar. Mas o que se passou em Guimarães com o Marega acontece muitas vezes em painéis televisivos com pessoas que são assumidamente xenófobas e racistas".