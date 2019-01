Eduardo recorda conquista da 1.ª Taça da Liga

O jogo entre “leões” e sadinos realizou-se a 22 de março de 2008, no Estádio Algarve. O árbitro do desafio foi Pedro Proença, o atual presidente da Liga de Clubes. No recinto assistiram à partida 28 mil espetadores.



Passados 11 anos Eduardo ainda está consciente da importância desse triunfo porque “foi o primeiro e os jogadores ficaram para sempre ligados à história da prova”.



Ao jornalista David Carvalho confidenciou: “Era a minha segunda época na I Liga, o concretizar de um sonho e ainda hoje as pessoas me associam a essa conquista”.



Sobre a prova desta época Eduardo considerou: “É um troféu importante que está a ser disputado pelas quatro melhores equipas do momento. Serão dois grandes jogos discutidos até ao final e o SC Braga em casa é candidato à conquista do troféu”.



A finalizar Eduardo ainda destacou a importância do troféu e a inerente motivação que isso transmite aos jogadores.