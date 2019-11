Edwin Banguera, Leonardo e Romário Baldé regressam aos convocados do Gil Vicente

Os três jogadores debelaram problemas físicos e voltam aos eleitos do treinador Vítor Oliveira, por troca com o lateral-direito Alex Pinto e os extremos Erick e Samuel Lino, que tinham sido chamados para a visita ao Sporting de Braga (1-0), da Taça de Portugal.



O avançado Sandro Lima, autor de sete golos esta temporada, lesionou-se durante o aquecimento desse encontro que culminou com a eliminação do Gil Vicente da prova 'rainha', mas recuperou a tempo do encontro com os 'leões'.



O Gil Vicente, 10.º colocado com 13 pontos, recebe o Sporting, na quarta posição com 20, no domingo, às 20:00, no Estádio Cidade de Barcelos.







Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: Wellington e Denis.



- Defesas: Arthur, Fernando Fonseca, Edwin Banguera, Rúben Fernandes, Nogueira e Henrique.



- Médios: Soares, João Afonso, Claude Gonçalves, Leonardo e Kraev.



- Avançados: Lourency, Zakaria Naidji, Romário Baldé, Yves Baraye e Sandro Lima.