Eleições do Benfica com voto eletrónico suportado também em papel

"O Benfica tem o sistema mais inovador a nível de voto. Mas, para calar insinuações que roçam o insulto, e para reforçar a possibilidade de todos os sócios do Benfica participarem nestas eleições, não só haverá, a par do voto eletrónico, o voto em papel, como os sócios do Benfica vão poder votar em todas as capitais de distrito de Portugal continental. Espero que o ruído à volta do processo eleitoral termine de vez", afirmou Vieira.

O presidente dos `encarnados`, no cargo desde 2003, anunciou hoje a recandidatura à liderança do clube da Luz, numa unidade hoteleira em Lisboa e perante uma plateia de mais de 200 apoiantes.

As eleições do Benfica ainda não têm data marcada, mas deverão acontecer "entre 24 e 31 de outubro", de acordo com os estatutos do clube.

Além do atual presidente `encarnado` e do anunciado candidato João Noronha Lopes, também Bruno Costa Carvalho e Rui Gomes da Silva já manifestaram a intenção de se candidatarem.