Eleições do FC Porto adiadas

No dia seguinte ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter declarado estado de emergência em Portugal, devido à propagação do Covid-19, José Matos Fernandes informou os sócios do clube portista da suspensão das eleições.



"Tomei a decisão de suspender as eleições e remarcar apenas quando sairmos desta situação", referiu o presidente da AG.



A entrega das listas terminaria esta quarta-feira, mas, em virtude do estado de emergência, este último dia também vai ficar suspenso e cumprir-se-á no primeiro dia útil após o fim do estado agora declarado.



"Não seria justo que o prazo de entrega das listas não fosse cumprido na íntegra. Deste modo, o dia que falta será no primeiro dia útil após o fim do estado de emergência", referiu.



Até ao momento foram entregues duas listas candidatas às eleições do FC Porto, para o quadriénio de 2020-24, uma liderada pelo atual presidente, Pinto da Costa, e outra encabeçada por José Fernando Rio.