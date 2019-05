Eleições do Vitória de Guimarães marcadas para 20 de julho

Lusa Comentários 30 Mai, 2019, 12:34 | Futebol Nacional

Num breve anúncio proferido na academia do clube, o dirigente afirmou que as listas candidatas podem ser formalizadas até às 18h00 de 19 de junho, com um mínimo de 300 assinaturas de sócios efetivos, e pediu um ato eleitoral com "civismo e máximo respeito".

O clube vimaranense, cuja equipa de futebol obteve o quinto lugar na última edição da I Liga, vai novamente a votos, após a demissão da direção presidida por Júlio Mendes, anunciada na segunda-feira.

O dirigente justificou a demissão com o "clima de contestação" ao seu trabalho, ao longo da última temporada desportiva, e também à indisponibilidade dos sócios para abrirem a SAD vitoriana, responsável pelo futebol, a maior investimento externo - 57% dos sócios recusaram discutir uma mudança nos estatutos do clube nesse sentido, numa Assembleia Geral realizada em 08 de setembro de 2018.

Júlio Mendes foi reeleito para um terceiro mandato à frente do clube em 24 de março de 2018, quando derrotou o candidato Júlio Vieira de Castro, com 52,4% dos votos válidos, no ato mais participado da história do clube - votaram 7.274 sócios.

O presidente demissionário do Vitória de Guimarães, que já garantiu continuar em funções até ao dia das eleições, assumiu a liderança do clube em 31 de março de 2012, quando derrotou Pinto Brasil nas urnas, com 63% dos votos válidos, e foi reeleito pela primeira vez em 2015, num ato em que foi o único candidato.

O Conselho Vitoriano, num comunicado hoje emitido, apelou aos sócios do emblema vimaranense para encararem as próximas eleições "como um novo fôlego numa história centenária" - o clube foi fundado em 1922 - e para participarem no processo eleitoral com "serenidade, elevação e dedicação".

O órgão consultivo, presidido por Carlos Alpoim, disse ainda estar disponível para "colaborar na resolução da atual situação do clube", tendo ainda agradecido o trabalho da direção presidida por Júlio Mendes.