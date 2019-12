Eleições no Vitória de Setúbal agendadas para 17 de janeiro de 2020

As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Setúbal para o mandato 2020-2023 vão realizar-se em 17 de janeiro de 2020, disse hoje à Lusa o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube da I Liga de futebol.