Eleições para a Liga de clubes a 12 de junho

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Mai, 2019, 12:34 / atualizado em 27 Mai, 2019, 12:34 | Futebol Nacional

O presidente da Mesa da Assembleia Geral da LPFP, Mário Costa, indicou que a assembleia eleitoral terá início às 14h30, com a abertura das urnas, encerrando às 17h30, com a conclusão da votação para os seguintes órgãos: Presidente da Assembleia Geral e membros da respetiva Mesa, Presidente da Liga, Conselho Fiscal e Conselho Jurisdicional.



A data de entrega das candidaturas está marcada para 7 de junho de 2019, entre as 10h30 e as 13h30, e as eleições serão efetuadas em listas únicas para cada órgão, com exceção do Conselho Jurisdicional, não sendo obrigatória a apresentação de candidaturas a todos os órgãos.



A decisão sobre a verificação da regularidade das listas concorrentes e elegibilidade dos candidatos será tornada pública até às 24 horas do dia útil imediatamente seguinte ao termo do prazo de entrega das candidaturas, na sede da Liga.



O antigo árbitro Pedro Proença, que assumiu funções em julho de 2015, admitiu recentemente interesse em recandidatar-se à presidência do organismo que gere as duas competições profissionais de futebol existentes em Portugal.



"O trabalho está a meio e há que dar continuidade ao que está feito. Estamos a ponderar se será melhor ou não para o futebol profissional que isso (a recandidatura) aconteça", disse Pedro Proença, em 20 de maio.



O líder do organismo lembrou que "o passivo (da LPFP) foi equilibrado" e houve "um processo de reconstrução e requalificação" dos campeonatos, mas assinalou que a vontade dos clubes será decisiva.



"A Liga será sempre aquilo que os clubes quiserem. Não basta haver vontade dos corpos sociais. Se as vontades estiverem conjugadas e se existir um propósito e uma estratégia, continuaremos. Queremos que seja um movimento pacífico e agregador", explicou.



Fundada em fevereiro de 1978, a liga organiza atualmente três competições: I liga, II liga e Taça da Liga.