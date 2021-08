Empate em Coimbra

A ‘briosa’ chegou primeiro ao golo aos 63 minutos, por João Carlos, e o Varzim empatou três minutos depois, por Heliardo.



A primeira parte ficou marcada pelas várias oportunidades desperdiçadas pela Académica, que dominou por completo o jogo naquele período, e por dois golos invalidados, um para cada lado.



Logo no primeiro minuto, o avançado academista João Carlos rematou para golo, mas o árbitro invalidou o lance por alegado adiantamento do brasileiro.



Aos oito minutos, Fatai, a passe de Toro, remata para boa defesa de Ricardo, e dois minutos depois João Carlos falha o remate no coração da área, após passe atrasado de Fatai.



O nigeriano Fatai esteve de novo em evidência aos 34 minutos, com um grande trabalho individual na esquerda e a cruzar atrasado para João Carlos, que rematou a rasar o poste mais distante da baliza do guarda-redes da equipa nortenha.



O hondurenho Toro, aos 41 minutos, numa boa rotação dentro de área, remata para defesa difícil de Ricardo, mas os jogadores da Académica ficaram a reclamar uma grande penalidade por alegado braço na bola de Cássio.



Já no período de descontos, o Varzim chegou ao golo por Tavinho, a desviar um cruzamento de Murillo, mas o lance foi também anulado por alegado fora de jogo.



Numa segunda parte muito equilibrada, os ‘estudantes’ inaugurarem o marcador aos 63 minutos, por João Carlos, num remate de fora de área, com a bola ainda a tabelar no poste, depois de um cruzamento atrasado de Traquina.



A vantagem durou apenas três minutos, com Heliardo a empatar o jogo, num remate de pé esquerdo da zona da meia-lua a bater Mika.



O Varzim podia ter chegado à vantagem aos 69 minutos, num remate de Murillo a que o guarda-redes Mika respondeu com uma grande defesa.



Aos 90+2 minutos, a equipa nortenha esteve novamente perto de marcar, com Agdon isolado a rematar contra a cara de Mika, que ficou lesionado e foi transportado de ambulância ao hospital no final do jogo.







Jogo no Estádio Cidade de Coimbra



Académica – Varzim, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, João Carlos, 63 minutos.



1-1, Heliardo, 66.







Equipas:



- Académica: Mika, João Pedro, Michael Douglas, Zé Castro, João Lucas, Dias, Mimito (Reko, 77), Toro (Michel Lima, 87), Fatai (Hugo Seco, 77), Traquina (Costinha, 87) e João Carlos.



(Suplentes: Stojkovic, Lorenzo Soares, Dani, Fábio Vianna, Michel Lima, Reko, Costinha, João Tiago e Hugo Seco).



Treinador: Rui Borges.



- Varzim: Ricardo, Pinheiro, André Micael, Cássio, João Reis, Assis (André Leão, 23), Nuno Valente (Zé Tiago, 58), Tavinho (Agdon, 58), Luís Silva, Heliardo e Murillo (George Ofosu, 87).



(Suplentes: Tiago Pereira, Lessinho, André Leão, Zé Tiago, George Ofosu, Cerveira, Zé Carlos, Luís Pedro e Agdon).



Treinador: António Barbosa.







Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Leão (29), Fatai (31), João Carlos (35), Luís Silva (71), Murillo (75), Agdon (80). Cartão vermelho direto para Luís Pedro (63).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido a castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.