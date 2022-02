Empate no Dragão e tudo na mesma na liderança

Um empate que interessa mais aos "dragões" do que ao Sporting. O jogo decorreu a bom ritmo, muita entrega de parte a parte e com muita ambição em vencer esta partida. O FC Porto recuperou de uma desvantagem de dois golos e no final garantiu o empate face à resistência "leonina", a jogar com menos um quase toda a segunda parte.