Empate no FC Porto B - Desportivo de Chaves

O equilíbrio predominou, ainda que por vezes intercalado por momentos de superioridade de uma e de outra equipa, e o nulo reflete o que foi um jogo em que ponto alto terá sido a estreia, a titular, do central Rúben Semedo no FC Porto, tal como fora sido anunciado na véspera pelo treinador da equipa principal, Sérgio Conceição.



Rúben Semedo vem de uma paragem longa, ingressou em janeiro no FC Porto e foi escalado para o onze titular da equipa B frente ao Chaves, tendo feito uma partida discreta.



O FC Porto mantém o sétimo lugar, com 32 pontos, e o Desportivo de Chaves também segurou o seu posto na tabela classificativa, terceiro, somando agora 43 pontos e continuando em posição de subida ao escalão principal.



As duas equipas apostaram mais na segurança defensiva do que no risco atacante e isso conduziu o jogo para uma luta intensa a meio-campo e quase sempre longe da baliza adversária.



Danny Loader transformou um cruzamento de Gonçalo Borges num lance ameaçador para o guarda-redes Paulo Vítor aos 30 minutos, Mor Ndiaye cabeceou à barra na sequência de um canto aos 37 e pouco depois Gonçalo Borges aproveitou uma bola perdida para desferir um remate forte que Paulo Vítor conseguiu deter, tendo assim evitado um golo.



A segunda parte abriu com um breve ascendente portistas, a que o Chaves respondeu rapidamente com Kevin Pina e João Teixeira, que esteve apagado até ao intervalo, a tomar conta das operações.



Tavares falhou um desvio aos 52 minutos que podia ter dado golo para os ‘dragões’, Juninho, em posição privilegiada para atirar à baliza de Ricardo Silva, rematou muito por alto e, mais adiante, Ruben Semedo antecipou-se a Jô, cedeu canto e poupou a sua equipa a uma situação de alto risco.



O encontro permaneceu equilibrado e o FC Porto B pediu grande penalidade, por alegada mão de Rocha, aos 78 minutos, num lance em que logrou chegar às imediações da baliza flaviense, mas o árbitro teve outro entendimento.



O Chaves teve mais bola e maior caudal atacante na segunda parte, mas criou poucos lances de perigo real para a baliza contrária, e foi Gonçalo Borges que, aos 82 minutos, no seguimento um cruzamento do lado esquerdo, ameaçou marcar para o FC Porto B.







Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Chaves, 0-0.



Equipas:



- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira, João Marcelo, Rúben Semedo, João Mendes, Bernardo Folha, Mor Ndiaye (Tavares, 46), Rodrigo Fernandes, Silvestre Varela (Peglow, 71), Danny Loader e Gonçalo Borges (Leonardo Borges, 88).



(Suplentes: Ivan Cardoso, Romain Correia, Tavares, Peglow, Diogo Ressurreição, Wesley, Levi Faustino e Leonardo Borges).



Treinador: António Folha.



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Campos, Alexsandro, Rocha, Bruno Langa, Kevin Pina, Obiora (Guima, 84), Juninho (Batxi, 76), João Teixeira, Wellington (Adriano Castanheira, 76) e Platiny (Jô, 58).



(Suplentes: Samu, Paulinho, Patrick, Batxi, Adriano, Guima, Queirós, João Correia e Jô).



Treinador: Vítor Campelos.







Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wellington (06), Mor Ndiaye (26), João Marcelo (79), Tavares (83) e Guima (90).



Assistência: 887 espetadores.