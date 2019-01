Empate sem golos no clássico de Alvalade

Marcos Celso - RTP Comentários 12 Jan, 2019, 17:33 / atualizado em 12 Jan, 2019, 17:45 | Futebol Nacional

Jogo intenso mas muito equilibrado nos primeiros 25 minutos, embora com alguns nervos à mistura. A primeira jogada mais perigosa surgiu apenas aos 27', num lance em que a defesa 'leonina' cedeu um canto e evitou males maiores na sua área.



Ambos os atques demontraram muitas dificuldades para "furar" as defesas adversárias, num jogo marcado por muitas faltas a meio-campo e que originou alguns cartões.



Aos 32', Nani teve uma boa ocasião de inaugurar o marcador com um remate de primeira, mas sem o sucesso pretendido. Por esta altura, sinal mais para a equipa da casa, Bruno Fernandes a dar outra intensidade nas movimentações do Sporting. O 'nulo' ia premiando a eficácia defensiva. Ainda antes do intervalo, Sérgio Conceição foi obrigado a mexer na equipa, saída do lesionado Maxi Pereira, entrada de Óliver Torres.



Após o intervalo também o lateral direito do Sporting, Bruno Gaspar, saiu por lesão e entrou Ristovski.



Os 'leões' tentaram ataques rápidos para surpreender os 'dragões', que iam, de forma mais organizada, espreitando a área adversária. E passados 10 minutos, foi o FC Porto que quase ia marcando, valendo na baliza de Renan, que, entretanto, sofreu uma falta na pequena área.



Aos 60', de novo o FC Porto, Marega ganhou a bola e rematou por cima da baliza num lance claro de golo. Mais FC Porto nesta altura. Pouco depois, um remate de Bruno Fernandes obrigou Casillas a defender no chão. Quase se gritou golo perto dos 70' quando Bas Dost surgiu isolado frente a Casillas, mas um corte 'in extremis' da defesa 'azul e branca'.



Nos minutos seguintes assistiu-se ao momento do jogo num remate do meio da rua de Gudelj com uma excelente defesa de dono da baliza, Casillas.





O empate interessa mais ao FC Porto, agora com 43 pontos, e que continua confortável na liderança com mais cinco pontos do que o Benfica, segundo da tabela. O Sporting mantém-se quarto classificado, com 35 pontos após a 17.ª jornada da I Liga de futebol.







De notar ainda que os `dragões´ interromperam uma série de 18 jogos consecutivos a vencer em todas as competições e os `leões` perderam pela primeira vez pontos em casa esta temporada na I Liga, ao nono encontro.