Época da equipa feminina do Sporting com incorporações "tranquilas" e "em casa"

O conjunto ‘verde e branco’ irá arrancar oficialmente a com uma deslocação ao Estádio Nacional, em Oeiras, para defrontar o Racing Power, finalista vencido da última Taça de Portugal, no sábado, pelas 17:30, para a meia-final da Supertaça e, perante a imprensa presente na Loja Verde, as três jogadoras mostraram-se crentes de que esse poderá constituir o primeiro passo para uma época bem-sucedida.



Ana Borges enalteceu as contratações feitas, que contribuíram para um plantel rico em opções para atacar todas as competições em disputa, a começar pela Supertaça.



“Fazemo-las sentir em casa e como se tivessem estado sempre aqui. Obviamente que precisam do seu tempo de adaptação, de se adaptar à equipa dentro de campo, faz parte. No entanto, têm de estar tranquilas”, assumiu a capitã ‘leonina’, com serenidade.



Tal como a sua companheira de equipa, a guarda-redes Hannah Seabert elogiou as novas companheiras e perspetiva uma “imagem bonita” no decurso da temporada.



“Temos, agora, um grupo muito diverso, o que penso que é muito importante para trazer diferentes experiências juntas e penso que quando as colocarmos a todas em conjunto será uma imagem bonita por inteiro. Por isso, nesta pré-época esperávamos ver jogadoras a sair e outras a entrar, mas recebemos muitas coisas boas”, garantiu a norte-americana.



Entre as várias contratações asseguradas destaca-se a internacional portuguesa Telma Encarnação, que espera contribuir para uma época de êxito para o Sporting, com o regresso deste aos títulos no panorama feminino.



“Temos de trabalhar todos os dias, há dias que correm bem e outros mal, mas acho que devemos continuar a trabalhar, temos de ser coletivas e pensar todas pelo mesmo”, assinalou a avançada, recém-chegada ao clube.



Telma Encarnação, de 22 anos, prometeu tudo fazer para justificar a sua contratação e dar alegrias ao clube ‘leonino’.



“A Telma que no ano passado estava a 100%, aqui [no Sporting] pode estar a 200%. Depende dos clubes em que se trabalha, acho que aqui o trabalho é muito mais duro”, assumiu, apostada em arrancar a época da melhor forma, com golos e o apuramento para a final da Supertaça, agendada para o próximo dia 23.