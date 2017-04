Época futebolística 2017/18 arranca a 05 ou 06 de agosto e termina a 20 de maio

Lusa 28 Abr, 2017, 20:01 | Futebol Nacional

Segundo o calendário hoje divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a temporada volta a começar com a tradicional Supertaça Cândido de Oliveira, que junta o campeão e o vencedor da Taça de Portugal, faltando decidir se o jogo será a 05 ou a 06 de agosto.

Quanto às competições profissionais, a FPF apenas avança que a I Liga "irá ter início a partir do dia 07 de agosto de 2017 e terminará até ao dia 13 de maio de 2018".

A primeira jornada do principal campeonato português de futebol deverá assim começar no fim de semana de 12 e 13 de agosto, podendo, com a antecipação de um jogo, acabar por começar, provavelmente, no dia 11, uma sexta-feira.

O fecho de competição terá de ocorrer o mais tardar a 13 de maio de 2018, um domingo, precisamente uma semana antes da realização da final da Taça de Portugal, que, em 2016/17, também vai fechar a época lusa, com um Benfica-Vitória de Guimarães, a 28 de maio, no Estádio Nacional.

Em 2018, realiza-se a fase final do Mundial, agendado para a Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho.

Ainda segundo a FPF, "o campeonato de Portugal, que conhecerá na próxima época um novo formato, arranca a 20 de agosto".