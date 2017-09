Equipa de futebol feminino do Sporting distinguida

RTP 06 Set, 2017, 15:38 / atualizado em 06 Set, 2017, 15:39 | Futebol Nacional

Equipa feminina do Sporting conquistou a Supertaça no último domingo | Paulo Novais - Lusa

Com um ano repleto de títulos, a equipa de futebol feminino do Sporting foi distinguida pela Associação Europeia de Clubes como o clube de futebol feminino do ano de 2017. A Associação parabenizou o clube de Alvalade pela excelente contribuição para a promoção da modalidade, depois de vencer três títulos no último ano.





A equipa orientada por Nuno Cristóvão sagrou-se campeã nacional na última temporada, juntando a conquista da Taça de Portugal. No último domingo, asvoltaram a conquistar mais um título, com a Supertaça a juntar-se ao pecúlio da equipa feminina do Sporting.A partida colocou frente a frente as duas equipas de maior sucesso do futebol feminino português, o Sporting e o Sporting de Braga. Asainda estiveram na frente do marcador com um golo de Pauleta mas a entrada de Ana Capeta mudou o rumo do jogo.A jogadora de apenas 19 anos entrou a poucos minutos do fim e marcou os três golos que permitiram à equipa de Alvalade conquistar mais um título.