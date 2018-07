Equipa do Sporting treinou a meio gás em Nyon

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Jul, 2018, 11:22 / atualizado em 15 Jul, 2018, 11:22 | Futebol Nacional

Em Nyon, local do estágio da equipa verde e branca, os futebolistas leoninos realizaram mais uma sessão de trabalho, após a qual terão folga para poderem acompanhar como quiserem a final do Campeonato do Mundo, entre a Croácia e a França.



Ausentes do treino estiveram Viviano, Ristovski, André Pinto, Mathieu, Lumor, Petrovic, Misic, Raphinha, Matheus Pereira, Wendel e Montero, os titulares no desafio com a equipa francesa e ainda Jovane Cabral.



Estes futebolistas fizeram treino de recuperação no ginásio e na piscina.



Também Mattheus Oliveira a contas com uma mialgia na coxa esquerda não participou no treino.