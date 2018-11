Equipas da I Liga seguem em frente na Taça de Portugal

RTP Comentários 25 Nov, 2018, 17:41 / atualizado em 25 Nov, 2018, 19:04 | Futebol Nacional

O Feirense venceu este domingo o duelo de primodivisionários com o Marítimo, ao impor-se na Madeira por 3-0 e colocou os insulares em situação ainda mais delicada.



Um 'bis' de João Silva, aos 11 e 62 minutos, e um golo de Luís Machado, aos 38, deram a vitória ao conjunto de Santa Maria da Feira, que vinha de duas derrotas, impondo o quinto desaire consecutivo dos 'verde rubros', que não ganham há 10 jogos.



Num duelo entre os dois piores ataques da I Liga (Marítimo com seis golos e Feirense com sete), a equipa da casa começou bem a partida e dispôs da primeira ocasião, logo aos seis minutos, com Joel a cabecear às malhas laterais da baliza, dando a ilusão de ter marcado.











O Vitória de Guimarães, da I Liga, venceu por 2-0 no reduto do União da Madeira, do Campeonato de Portugal, e avançou para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol.



O União da Madeira terceiro classificado da Série B do Campeonato de Portugal, mostrou bons argumentos e discutiu o jogo, dentro das suas possibilidades.







O Moreirense seguiu para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer fora o Sporting da Covilhã por 3-0, na quarta eliminatória, com três golos marcados na segunda parte.



Chiquinho inaugurou o marcador (46 minutos), Makouta fez autogolo (55) e César fechou a contagem (90+2).



O Tondela goleou hoje os açorianos do Vale Formoso por 7-0 e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, com Jorge Fernandes e Xavier em destaque, ao marcarem dois golos cada.



O Rio Ave, da I Liga de futebol, goleou hoje o Silves, equipa do campeonato distrital do Algarve, por 7-0, garantindo a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.



A formação vila-condense impôs o seu favoritismo ainda na primeira parte, adiantando-se com os golos de João Schmidt, que 'bisou' (seis e 45 minutos), Diego Lopes (10) e Gelson Dala (26), ampliando a vantagem, na etapa complementar, com um 'bis' de Vinicius (77 e 89) e um autogolo de Lúcio (90+1).



O Penafiel perdeu em casa com o Vitória de Setúbal por 1-4. A equipa de Lito Vidigal segue em frente na Taça. O Vitória de Setúbal -- que teve em Nuno Valente a principal figura, ao marcar dois golos - voltou a vencer fora, após triunfar no reduto dos Armacenenses, garantindo uma vaga nos 16 melhores da prova, enquanto o Penafiel 'caiu' na Taça após ter ultrapassado Trofense e Fafe.







Também o primodivisionário Paços de Ferreira venceu na receção ao Casa Pia, do Campeonato de Portugal, por 3-1, qualificando-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, num jogo com três grandes penalidades e duas expulsões.



O avançado brasileiro Douglas Tanque foi a figura do jogo, ao anotar os dois primeiros golos do jogo e dos pacenses, aos 14 e 54 minutos, apesar de ter falhado ainda o terceiro, de grande penalidade, aos 87.



Douglas Tanque, que já é um dos melhores marcadores da competição, com um total de cinco tentos, viu pouco depois o colega de equipa Vasco Rocha marcar o terceiro da equipa e descansar os adeptos, aos 89.









Resultados dos encontros da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol:



- Quinta-feira, 22 nov:



(+) Benfica (L) -- Arouca (II), 2-1



- Sábado, 24 nov:



Cova da Piedade (II) -- (+) Desportivo das Aves (L), 0-0 (0-3 ap)



Lusitano Vildemoinhos (CP) -- (+) Sporting (L), 1-4



(+) FC Porto (L) -- Belenenses (L), 2-0



- Domingo, 25 nov:



(+) Montalegre (CP) -- Águeda (CP), 1-0



Sporting da Covilhã (II) -- (+) Moreirense (L), 0-3



(+) Rio Ave (L) -- Silves (D), 7-0



(+) Leixões (II) -- Anadia (CP), 1-0



(+) Paços de Ferreira (II) -- Casa Pia (CP), 3-1



Penafiel (II) -- (+) Vitória de Setúbal (L), 1-4



Sporting de Espinho (CP) -- (+) Boavista (L), 0-4



União da Madeira (CP) -- (+) Vitória de Guimarães (L), 0-2



(+) Tondela (L) - Vale Formoso (D), 7-0



Marítimo (L) -- (+) Feirense (L), 0-3



Santa Clara (L) -- (+) Desportivo de Chaves (L), 1-2



Sporting de Braga (L) -- Praiense (CP), 19:30







(+) - Apurado os oitavos de final.















O Boavista confirmou este domingo o favoritismo frente ao Sporting de Espinho, do terceiro escalão, ao vencer por 4-0, no Estádio do Bolhão, em Fiães.Rafael Costa inaugurou o marcador logo aos dois minutos, na transformação de uma grande penalidade, e David Simão ampliou pouco depois, aos cinco minutos, tendo Rafa e Falcone consumado a goleada já na fase final do encontro, aos 75 e 88, respetivamente.