Esgotados bilhetes para despedida caseira do Santa Clara

O encontro de sábado, frente ao Feirense, é de entrada gratuita mediante apresentação de bilhete, sendo que na sede do clube açoriano, situada no centro de Ponta Delgada, já não há mais ingressos disponíveis para levantamento, excetuando os referentes a bilhetes de época.



"No dia de jogo, nas bilheteiras, a partir das 11:30, estarão disponíveis os últimos 500 bilhetes regulamentares", indicou em nota o clube presidido por Rui Cordeiro.



O jogo frente ao Feirense, a contar para a 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, é o último em casa na presente época dos açorianos, que na última jornada asseguraram a permanência no principal escalão.



Os açorianos partem para a penúltima jornada da época em oitavo lugar, com 41 pontos, ao passo que o Feirense é o último classificado, com apenas 16, e já está despromovido.



O último jogo do Santa Clara na temporada 2018/2019, que marca o regresso dos açorianos à I Liga, é no Estádio da Luz, frente ao Benfica.