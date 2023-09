Espanhol Iván Jaime eleito "Melhor Jogador Jovem" na I Liga em 2022/23

Na edição 2022/2023 da I Liga, Iván Jaime esteve em plano de destaque quando representava o Famalicão, tendo apontado nove golos e três assistências que lhe valeram o prémio, determinado por votação de treinadores e 'capitães'.



"Em primeiro lugar, obrigado a toda a gente que votou em mim. Obrigado à minha família, ao meu pai, à minha mãe, à minha irmã, à minha namorada e, como é claro, obrigado a todos os meus antigos colegas de equipa e corpo técnico, sem eles isto não seria possível", disse o jogador de 22 anos, no discurso de receção do galardão.



A Liga Portugal Awards teve hoje a sua primeira edição na Alfandega do Porto, premiando as individualidades que se destacaram no futebol luso no ano transato.