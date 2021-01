Espectador acusado de insultos racistas a jogador do Vizela

Em nota publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que o arguido está acusado de um crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.



Na acusação, o MP defendeu que ao arguido seja aplicada também a sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos.



Os factos remontam a 18 de março de 2018, no Estádio do FC Vizela, distrito de Braga, durante um jogo entre a equipa da casa e a AD Fafe Sad, a contar para o Campeonato de Portugal, série A.



Segundo o MP, por ocasião da substituição de um jogador da AD Fafe Sad, o arguido desceu três degraus da bancada em se encontrava a assistir ao jogo e dirigiu ao referido atleta “insultos fundados na sua raça e cor da pele”, nomeadamente "preto" e "macaco", e instou-o a que fosse para África e a que fosse comer bananas.