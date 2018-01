"Esperamos modificações no VAR que venham melhorar a verdade desportiva" - António Salvador

Lusa 11 Jan, 2018, 20:05 | Futebol Nacional

António Salvador considerou o encontro "importante" e fez um balanço positivo da reunião, onde estiveram presentes 16 clubes da Liga de futebol, incluindo FC Porto, Sporting e Benfica - só Paços de Ferreira e Portimonense não se fizeram representar.



"A reunião correu muito bem, com todos os esclarecimentos que os clubes necessitavam, para algumas dúvidas que ficavam no ar", disse o líder do Braga, considerando que "todos ficaram esclarecidos".



"Sabemos que há coisas que têm de melhorar, e o próprio Conselho de Arbitragem reconhece que há questões que têm de melhorar no protocolo do VAR. Esperamos modificações venham melhorar a verdade desportiva", disse.



Para António Salvador, é natural que "ao fim de seis meses (de funcionamento) de uma ferramenta nova, haja coisas que falham".



"O Conselho de Arbitragem reconhece isso", sublinhou, considerando ser importante que sejam dadas explicações também à opinião pública, porque "por vezes os adeptos que estão na bancada veem uma interpretação do VAR ou do próprio árbitro e não percebem qual a decisão e as instruções que há".



António Salvador continua a considerar o VAR "uma ferramenta fundamental para a verdade desportiva", mesmo que tenha havido decisões que entende terem prejudicado o Sporting de Braga. "É com isso que temos de conviver".



Já o presidente do Marítimo dá "um cartão verde esperança" ao novo sistema de auxílio ao ajuizamento dos jogos de futebol.



"Já várias vezes fui penalizado e várias vezes fui beneficiado. Também já fui penalizado por jogadores nossos que perderam a bola e deu golo na nossa baliza... Portanto, há situações que temos de atenuar", referiu.



As explicações do Conselho de Arbitragem dadas em Fátima fizeram Carlos Pereira mudar de opinião em relação a alguns lances que aconteceram com o Marítimo na primeira volta. Mas "há situações em que temos de ver evoluído o protocolo do VAR".



"Vamos caminhando para a evolução e melhoria do que é futebol português. Todos juntos podemos seguir um caminho melhor para o futebol português. Os casos não vão acabar, mas podemos atenuar alguns", afirmou o responsável do Marítimo.



No final da reunião, que demorou cerca de três horas, António Salvador saiu com a ideia de que a segunda volta da Liga "vai ser mais serena".



É que, além do funcionamento do VAR, "só o facto do Conselho de Arbitragem não divulgar no início da semana as nomeações para o fim de semana seguinte, é uma forma de não arranjarem os ditos comentadores ligados aos clubes - nomeadamente aos outros três (grandes) - para que não possa haver pressão", concluiu.