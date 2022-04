Espetador invade relvado e tenta agredir jogadores do Vitória de Guimarães

Um espetador entrou hoje no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, no jogo entre Vitória de Guimarães e FC Porto, da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol e tentou agredir jogadores vimaranenses.