Espinho surpreende Desportivo de Chaves e está na terceira eliminatória da Taça

Os ‘tigres' conseguem assim a passagem à terceira eliminatória da prova, num encontro em que dominaram ao longo de toda a primeira parte, sendo a equipa mais organizada, a que mais lances de perigo criou e que melhor futebol apresentou.



Aos 32 minutos, após um cruzamento de Gonçalo Cardoso, Betinho não conseguiu chegar a tempo para encostar a bola para a baliza e Ricardo Moura defendeu. Ainda assim, chegou para assustar os transmontanos.



Duarte Duarte, uma das principais figuras do Espinho, com vários remates à baliza que poderiam ter terminado em golo, ameaçou as redes de Ricardo Moura, aos 34 minutos, mas Roberto cortou oportunamente.



Apesar do domínio da equipa espinhense, foi o Desportivo de Chaves que conseguiu colocar primeiro a bola dentro da baliza, por intermédio de Niltinho. No entanto, o golo foi anulado. O árbitro considerou que o jogador transmontano estaria em fora de jogo.



Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Desportivo de Chaves entrou muito mais pressionante, obrigando os espinhenses a recuar cada vez mais no terreno.



Ainda assim, o Sporting de Espinho conseguiu recuperar e rapidamente voltou a assumir o comando.



Aos 70 minutos, depois de um cruzamento de Mica, Miguel Pereira, de cabeça, fez o golo que permitiu o Sporting de Espinho passar à próxima eliminatória da Taça de Portugal.



Até ao final, os ‘tigres' ainda tiveram várias boas oportunidades para aumentar a vantagem, mas o resultado acabou mesmo por não se alterar.



Jogo disputado no Estádio Marques da Silva, Ovar.



Sporting de Espinho - Desportivo das Aves, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Miguel Pereira, 70 minutos.



Equipas:



- Sporting de Espinho: Kadú, Mica, Jota (Zé Santos, 81), João Pinto, João Ricardo, Paço (Nakedi, 81), Gonçalo, Miguel Ângelo, Duarte Duarte, Betinho (Dani, 89) e Miguel Pereira (Carlitos, 90+4).



(Suplentes: Miguel, Dani, Zé Santos, Nélson Landim, Carlitos, Rafa, Nakedi).



Treinador: João Ferreira.



- Desportivo de Chaves: Ricardo Moura, João Reis, Luís Rocha (José Gomes, 87), Bura, Nuno Coelho, Luís Silva (Nicolas, 75), Raphael Guzzo (Benny, 75), Baixi, Roberto, Niltinho, Wellington.



(Suplentes: Samu, Benny, Viegas, Kevin, Calasan, José Gomes e Nicolas).



Treinador: Carlos Pinto.



Árbitros: Manuel Mota (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Raphael Guzzo (29), Luís Silva (33), Luís Rocha (43), Betinho (58), Mica (78), Miguel Pereira (90+3).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.