Essende assina pelo Vizela até 2026

O francês, de 26 anos, chegou a Portugal no início da época, por empréstimo do Caen.



“Estou muito grato e sinto que faço parte do Vizela desde há muito tempo. O término do novo contrato mostra o quanto o clube acredita no nosso projeto de crescimento. Farei o meu melhor para ajudar a equipa a cumprir os seus objetivos”, disse o jogador, em declarações ao site do clube.



Com nove golos e uma assistência em 18 jornadas, Essende é o melhor marcador do Vizela em 2023/24, mas é também o principal marcador da história do clube, tendo ultrapassado Guilherme Schettine e Pita, ambos com oito golos.