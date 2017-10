Estádio do Lusitano `chumbado` para receber FC Porto

Lusa 02 Out, 2017, 19:12 | Futebol Nacional

"Na sequência da vistoria efetuada hoje pelas autoridades competentes, foi decidido que não existe, à luz da legislação e regulamentação aplicáveis a jogos de alto risco (...) qualquer possibilidade de levar adiante o nosso sonho de realizar o mesmo na cidade de Évora", refere a informação do clube, divulgada através da página do Facebook.



O Lusitano acrescenta que "não há sequer tempo útil para garantir as condições para o efeito" e que "em conjunto com o FC Porto e demais entidades envolvidas (...), irá analisar com urgência as possíveis alternativas de modo a mitigar esta tremenda desilusão para todos os lusitanistas e alentejanos em geral".



"Estamos a trabalhar no sentido de poder definir rapidamente o local do jogo, sendo certo que se afigura possível que a data de realização do mesmo seja no próximo dia 13, sexta-feira, pelas 20 horas", refere ainda o clube.



O Lusitano, que já competiu na I Liga, está atualmente nos distritais da Associação de Futebol de Évora.