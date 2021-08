Estádio Municipal de Braga pode chegar aos 100 jogos com golos

Há 65 anos que isto não acontece no campeonato nacional.- Já não há um 0-0 no Estádio Municipal de Braga há 5 anos e quase 11 meses (!).- Último 0-0 em Braga para a I Liga foi em 4 outubro 2015 (quase 6 anos sempre a ver golos)- Nesse encontro o jogo ficou… Braga – 0 Arouca-0 (Paulo Fonseca era o treinador do Braga, Lito Vidigal do Arouca)- Depois desse encontro… foram 99 jornadas consecutivas para o campeonato… sempre com golos (!)E daí a nota para esta jornada... Se houver golos na próxima jornada (ainda para mais… um dérbi do Minho)… o estádio do Braga chega às … 100 jornadas consecutivas com golos!Em 88 campeonatos nacionais, só por duas vezes este fenómeno aconteceu, um estádio ver golos em 100 jornadas consecutivas (!)- Estádio do Campo Grande (Benfica) – entre as épocas 1941/42 a 1951/52… foram 10 anos sempre com golos (mas na altura as jornadas em casa eram menos).- Estádio José Alvalade (o 1.º de todos, existiram 3) (Sporting) – entre as época 1947/48 e 1955/56.Curiosamente… precisamente as mesmas jornadas a ver golos consecutivamente, 117 (!)- Estádio do Campo Grande – 117 jornadas consecutivas.- Estádio José Alvalade (o 1.º) – 117 jornadas consecutivas.- Estádio Municipal de Braga – 99 jornadas consecutivas (série em aberto)- 1.º - Estádio do Sp. Braga – 5 anos e 11 meses (4 out 2015) – 99 jogos- 3.º - Estádio do Vitória SC – 2 anos e 7 meses (3 fev 2019) – 43 jogos- 3.º - Estádio do Moreirense – 1 anos e 2 meses (6 jul 2020) – 21 jogos

Próximo jogo: Sp. Braga – Vitória SC (Domingo – 29 Agosto – 18h00)