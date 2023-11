Estoril dá a volta ao Mafra e apura-se para os `oitavos` da Taça de Portugal

A boa condição do Mafra, sétimo classificado da II Liga, foi tida em consideração pelo Estoril Praia, que apenas operou duas alterações no ‘onze’ que habitualmente tem alinhado na I Liga, lançando o guarda-redes Dani Figueira e o defesa Raúl Parra.



O emblema mafrense apresentou um ‘onze’ praticamente na sua máxima força, promovendo apenas uma troca relativamente ao alinhamento apresentado no último encontro realizado no segundo escalão, a entrada de Balbúrdia para o lugar de Chriso.



A partida começou em registo equilibrado até que Alejandro Marqués esteve muito próximo de marcar pelo Estoril Praia, aos oito minutos, tendo atirado ao poste.



Do outro lado, o Mafra revelou-se bem mais eficaz na sua primeira ocasião de perigo, na qual Andreas Nibe, já no interior da área, assistiu Diogo Almeida, que inaugurou o marcador, aos 28 minutos.



As duas equipas voltariam a estar próximas de marcar com uma oportunidade para cada lado até intervalo e, no regresso, o Estoril voltou dominante e igualou o resultado aos 51 minutos, graças a recuperação de bola de Mateus Fernandes, seguida de assistência precisa para o remate rasteiro e colocado de Heriberto Tavares.



O Estoril Praia exerceu maior domínio a partir daí, mas de forma pouco esclarecida num primeiro momento, até que Vasco Seabra recorreu ao banco de suplentes e, aos 71 minutos, lançou Rafik Guitane e Cassiano, que, aos 82, protagonizaram o golo que permitiu aos ‘canarinhos’ alcançaram a reviravolta.



O francês cruzou de pé esquerdo da direita para a impulsão do atacante brasileiro, que cabeceou para o 2-1 e encaminhou o emblema da Linha de Cascais para o triunfo, dado que nos minutos finais os mafrenses procuraram aproximar-se da baliza contrária, mas sem sucesso.