Estoril deixa fugir vitória nos `descontos` e cede empate com o Vizela

Num jogo de ‘duas caras’, tal como o tempo – que começou sob muita chuva e acabou com o sol a brilhar no Estádio António Coimbra da Mota -, o Estoril mostrou desde cedo os créditos de líder e ameaçou o golo logo aos cinco minutos por Yakubu, mas o 1-0 só chegou aos 19, por Harramiz, após um bom remate de pé esquerdo, à entrada da área.



Enquanto houve chuva, o Estoril comandou o ritmo e as operações no relvado. No entanto, a partir dos 30, a formação de Álvaro Pacheco cresceu e assumiu a iniciativa, com Samu a deixar o primeiro aviso aos 34 minutos, num remate à meia volta, para defesa apertada de Dani Figueira para canto, sinalizando o início da transformação do encontro.



Após o intervalo, o domínio do Vizela intensificou-se e nem o golo de Gamboa, que aos 52 minutos aumentou a vantagem estorilista, num cabeceamento exemplar, travou a reação vizelense.



Se a equipa de Bruno Pinheiro também recuou para explorar o contra-ataque, deixou de ter algum critério nas saídas e viu o Vizela reduzir para 2-1, através de um remate ‘de ressaca’ de Kiki, aos 56 minutos.



O Vizela atacava e o Estoril desaproveitava as transições, mas os ‘descontos’ acabaram por fazer justiça aos forasteiros, que lograram o empate aos 90+6 minutos, por Tavinho, entre protestos dos estorilistas contra o árbitro Fábio Melo. Depois disso, apenas houve tempo para expulsar Vidigal, que já havia sido substituído, e apitar para o fim do jogo.



Com este empate, o Estoril soma 23 pontos e fica à mercê do ‘vice’ Mafra, com 21, que apenas joga na segunda-feira, com o Vilafranquense. Já o Vizela subiu ao nono posto, com 12 pontos.







Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.



Estoril Praia - Vizela, 2-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Harramiz, 19 minutos.



2-0, João Gamboa, 52.



2-1, Kiki, 56.



2-2, Tavinho, 90+6.







Equipas:



- Estoril Praia: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, João Gamboa, Crespo (Rosier, 66), Zé Valente (Lazare, 76), Harramiz, Vidigal (Chiquinho, 67) e Yakubu Aziz (André Clóvis, 81).



(Suplentes: Thiago, João Diogo, Chiquinho, Murilo, Valente, Lazare, André Franco, Rosier e André Clóvis).



Treinador: Bruno Pinheiro.



- Vizela: Pedro Silva, Koffi Kouao, Aidara, Matheus, Kiki (Ofori, 74), Marcos Paulo, Zag (André Soares, 67), Samu, Kiko Bondoso (Cassiano, 55), Francis Cann (Cardozo, 67) e Diogo Ribeiro (Tavinho, 73).



(Suplentes: Manuel Baldé, Tavinho, Cassiano, André Soares, Cardozo, Ericson, Mosevich, João Pedro e Ofori).



Treinador: Álvaro Pacheco.







Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yakubu (45+1), Marcos Paulo (46) e Crespo (48). Cartão vermelho direto para Vidigal (90+8).



Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.