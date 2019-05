Estoril derruba ambições do Rio Ave na Liga Revelação com reviravolta

Lusa Comentários 01 Mai, 2019, 15:00 / atualizado em 01 Mai, 2019, 15:04 | Futebol Nacional

A formação vila-condense até chegou a estar em vantagem, num resultado que, perante o empate do Desportivo das Aves frente ao Sporting de Braga, servia os seus intentos, mas permitiu que os ‘canarinhos' operassem a reviravolta, nos instantes finais.



Com este desaire, o Rio Ave termina a prova no terceiro lugar, com 41 pontos, os mesmos do Estoril Praia, que fecha esta fase na quarta posição, ambos com menos dois pontos do que o campeão Desportivo das Aves.



A formação da foz do Ave até entrou no jogo a fazer o que lhe competia, assumindo uma postura mais dominadora e ofensiva, que deu frutos logo aos cinco minutos, com um desvio certeiro do central Filipe Almeida, na sequência de um livre.



Mesmo em vantagem, os vila-condenses não abdicaram do controlo do desafio, perante um Estoril que mostrou menores argumentos, embora ainda tendo enviado uma bola aos ferros, neste primeiro tempo.



No regresso do intervalo, a formação nortenha teve uma entrada amorfa, não conseguindo ter fio de jogo, e expondo-se às investidas do Estoril, que, aos 67, num bom remate de longe de Pedro Matos, igualou o marcador.



Só quando se viu em apuros, o Rio Ave voltou a reagir, mas sem clarividência para ser eficaz.



Joca e José Postiga obrigaram, então, o guardião estorilista a defesas de bom nível, e Jaime Pinto, protagonizou duas perdidas incríveis, para recuperar a vantagem.



O Estoril resistiu a pressão, e aproveitando a descompensação do adversário deu o golpe final nas aspirações vila-condenses, já em tempo de compensação, num contra-ataque finalizado por João Oliveira, que fixou o 2-1 final.