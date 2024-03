Estoril Praia apostará no equilíbrio entre as vertentes "tática" e "emocional"

Os 'canarinhos' encontram-se em posição perigosa na tabela classificativa, 13.º lugar, com os mesmos pontos que o Portimonense, que ocupa o 16.º posto - que obriga à disputa de um play-off de manutenção - e procuram pôr termo a uma série de três jogos sem vencer.



"Mais do que analisar apenas a vertente tática do jogo, devemos tentar observar a componente emocional, o que acontece no jogo para que algumas incidências possam acontecer e, dessa forma, este é um jogo para mantermos o foco nessa regularidade, no que podemos explorar e no que temos naturalmente de ter cuidados", declarou, em conferência de antevisão à partida.



Vasco Seabra aguarda por um jogo competitivo perante um opositor que classifica como "muito agressivo, intenso e à procura de profundidade", qualidades para as quais garante que o Estoril Praia estará preparado para corresponder e até suplantar.



"Temos dados estatísticos que apontam o número de bolas que ganhamos em cada bola parada por jogo e curiosamente os últimos cinco jogos foram os jogos em que concedemos menos em termos de bolas perdidas e têm sido os jogos em que temos sofrido golos", salientou o treinador, atribuindo também esse insucesso a alguma infelicidade dos seus comandados.



Vasco Seabra mostrou-se determinado em tudo fazer para que os golos sofridos em momento de bola parada defensiva deixem de acontecer e para tal considera que a equipa deve direcionar a sua "frustração" de uma forma positiva, para que a atenção nesse pormenor do jogo seja ainda redobrada.



O treinador do Estoril Praia não atribuiu qualquer vantagem ao seu homólogo, Álvaro Pacheco, que iniciou a temporada precisamente como treinador do emblema da Linha de Cascais, tendo por isso estado diretamente ligado à construção do plantel, e apenas valorizou a oportunidade de poder rever um amigo de longa data.



"[Possível vantagem para Álvaro Pacheco] Não vejo por aí. Eu e o Álvaro temos uma amizade longa, já é conhecido, mas aquilo em que nos centramos é que vamos dar um abraço antes e no final do jogo, mas durante os 90 minutos vamos competir e nesse período não vamos olhar para o banco adversário", salientou, priorizando, acima de tudo, a necessidade de conquistar os três pontos em disputa.



Apesar de assumir a qualidade do Vitória de Guimarães e do seu treinador, Vasco Seabra considera que as perspetivas de êxito do Estoril dependerão em grande parte da sua atitude e comportamentos.



O conjunto da Amoreira registará os regressos à convocatória de Bernardo Vital e Rodrigo Gomes, que cumpriram um jogo de suspensão, ao passo que Erick Cabaco, Pedro Álvaro, Wagner Pina, Jordan Holsgrove e Nemanja Jovic estarão fora das opções para o encontro, todos por lesão.



O Estoril Praia, 13.º classificado da I Liga, com 22 pontos, defronta, a partir das 18:00 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, o Vitória de Guimarães, quinto, com 41, em encontro pela 24.ª jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.