Estoril Praia contrata extremo Yusuf Bamidele aos eslovacos do Spartak Trnava

O nigeriano ruma à Amoreira num acordo em definitivo cujos moldes não foram revelados. O Estoril Praia anunciou o atleta nas suas páginas oficiais de forma breve, com a frase "bem-vindo Yusuf Bamidele, és Mágico".



O atacante africano representou os eslovacos do Spartak Trnava nas últimas três temporadas e ainda as primeiras semanas de competição da presente temporada, num total de 86 jogos e 19 golos marcados.



Dele, como é conhecido, cumpre assim a segunda experiência europeia depois de deixar a Nigéria, de onde é natural, e foi inscrito nas últimas horas do período para transferências na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



O extremo encontrava-se na Eslováquia desde 2019, onde se notabilizou e disputou provas internacionais como a Liga Conferência Europa, já esta temporada. Agora, com 21 anos torna-se a 14.ª contratação do Estoril Praia para a temporada 2022/23.



O lote de reforços integra o guarda-redes Pedro Silva (ex-Vizela), os defesas Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting), Shaquil Delos (emprestado pelos franceses do Nancy), Edson Mexer (ex-Bordeaux, de França), e Pedro Álvaro e Tiago Araújo (ambos ex-Benfica), os médios Mor Ndiaye (ex-FC Porto), James Léa-Siliki (ex-Rennes, de França), João Carvalho (emprestado pelos gregos do Olympiacos) e os avançados Tiago Gouveia (emprestado pelo Benfica), Rodrigo Martins (ex-Mafra), Alejandro Marqués (emprestado pelos italianos da Juventus) e Erison Souza (emprestado pelos brasileiros do Botafogo).