Estoril Praia derrota Casa Pia em particular à porta fechada

O Casa Pia entrou melhor no jogo de preparação e chegou à vantagem através de Saviour Godwin, aos 26 minutos. No entanto, o Estoril reagiu e operou a reviravolta ainda antes do intervalo com golos de James Léa-Siliki, aos 41, e Tiago Gouveia, aos 44.



O extremo emprestado pelo Benfica ao Estoril Praia constituiu um dos destaques da sessão, ao ‘bisar’ poucos minutos após o regresso para a segunda parte (52 minutos), garantindo o triunfo aos 'canarinhos' perante um Casa Pia que até final conseguiu atenuar diferenças, por Godwin, que ‘bisou’ aos 70.



Após o triunfo alcançado no seu reduto, o Estoril Praia ainda realizará outro jogo hoje, no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, às 18:00, perante o Vilafranquense, desta feita numa sessão aberta ao público.