Estoril Praia e Casa Pia em busca de pontos

A formação orientada por Vasco Seabra, que graças aos três pontos conseguidos na ronda passada frente ao FC Porto conseguiu sair do último lugar da classificação, terá pela frente um Casa Pia que não vence há cinco jogos.O único encontro da jornada agendado para hoje colocará frente a frente o 16.º classificado da I Liga, com sete pontos e o 13.º, com 10, Estoril e Casa Pia, respetivamente.Para os da casa, este jogo surge num bom momento. Vasco Seabra, novo treinador da equipa da linha, já sabia o que era vencer nas duas Taças, mas foi na última jornada que conseguiu, à quarta tentativa, os primeiros pontos na Liga com um surpreendente triunfo (0-1) sobre o FC Porto, no Dragão. A equipa não vencia nesta prova desde a segunda jornada (2-0 ao Rio Ave).





O Casa Pia também conseguiu pontuar na casa de um grande, e depois desse empate (1-1) na Luz ainda repetiu o mesmo resultado contra o SC Braga na Taça da Liga, mas no último fim de semana, na casa emprestada de Rio Maior, sucumbiu perante o Vizela (0-1).





De regresso ao papel de visitante esta sexta-feira, a equipa de Filipe Martins procurará regressar, também, aos pontos. Os gansos não vencem deste a quinta ronda (0-1 na casa do Arouca) e afundaram até ao 13.º lugar, do qual querem escapar.





O Estoril Praia continua a ocupar a zona de despromoção, que em nada condiz com o talento do seu plantel. Os centrais Mangala e Cabaco são as únicas ausências de uma equipa que apresenta perfis ofensivos nas alas (Tiago Araújo e Rodrigo Gomes) e dupla de meio-campo (Mateus Fernandes e Holsgrove).



O jogo tem o início marcado para as 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota e será arbitrado por Fábio Melo.