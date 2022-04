Estoril Praia e Sporting de Braga fecham 30.ª jornada

O jogo, marcado para as 20:30, opõe o 10.º classificado Estoril aos minhotos, que foram eliminados na quinta-feira da Liga Europa, pelos escoceses do Rangers, e viram o Benfica vencer em casa do Sporting (2-0).



O triunfo ‘encarnado’ no dérbi de Lisboa significa que os bracarenses têm de vencer a equipa da Linha para seguirem a nove pontos, ficando depois a faltar quatro jornadas, e 12 pontos em disputa, até final do campeonato.



O improvável ‘sonho’ do terceiro lugar guia a equipa orientada por Carlos Carvalhal na visita ao Estádio Coimbra da Mota, num jogo arbitrado por Rui Costa (AF Porto).



Do outro lado, os estorilistas estão em 10.º, com 34 pontos, após terem, a certo ponto, ‘sonhado’ com a Europa, procurando agora afastar qualquer dúvida da permanência entre a elite do futebol português, quando têm oito pontos de vantagem para o 16.º Moreirense, em lugar de ‘play-off’ de manutenção/subida.



A I Liga é liderada pelo FC Porto, que goleou o Portimonense no sábado por 7-0 e tem já nove pontos de vantagem sobre o campeão em título e segundo classificado Sporting, podendo festejar o título já na próxima ronda.



Programa da 30.ª jornada:



- Sexta-feira, 15 abr:



Arouca – Santa Clara, 1-1.



Famalicão – Gil Vicente, 2-2.



Vitória de Guimarães – Paços de Ferreira, 4-0.



- Sábado, 16 abr:



Moreirense – Tondela, 2-0.



Belenenses SAD – Vizela, 1-0.



Marítimo – Boavista, 4-0.



FC Porto – Portimonense, 7-0.



- Domingo, 17 abr:



Sporting – Benfica, 0-2.



- Segunda-feira, 18 abr:



Estoril Praia – Sporting de Braga, 20:30.